Академик РАН Драпкина указала на проблему избытка соли и недостатка овощей в питании россиян

Академик РАН Оксана Драпкина перечислила главные ошибки в питании россиян на пленарной сессии «Еда имеет значение: почему наш рацион — это вопрос здоровья нации?». Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, анализ собранных данных выявил две ключевые тенденции, влияющие на качество жизни населения: избыток соли и недостаток овощей.

«По всем правилам, овощей в день нужно не менее четырех порций, это 400−500 грамм, но соли должно быть меньше (чем мы обычно потребляем — прим. ред.) — не более пяти граммов», — пояснила специалист.

Кроме того, она отметила и другие негативные привычки в питании: избыточное потребление сладких продуктов, частое включение в рацион обработанного мяса (колбасы, сосиски, копчености), а также популярных закусок, таких как чипсы.