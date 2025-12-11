Академик РАН Драпкина перечислила продукты со скрытыми калориями

В праздники риск набрать лишние килограммы возрастает из-за обильного питания. Однако не только сладости могут стать причиной увеличения веса. Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала KP.RU , в каких продуктах содержатся скрытые калории.

Скрытые калории могут содержаться в:

— Соусах и заправках. Даже небольшое количество майонеза или соуса барбекю может существенно увеличить суточную калорийность. — Готовых блюдах. Фастфуд, пицца, лазанья и другие блюда, которые вы покупаете в магазинах или ресторанах быстрого питания, могут содержать сотни килокалорий в небольшой порции. — Напитках и десертах с добавками. Энергетики, кофе с сиропами, фруктовые йогурты — все они содержат «пустые» калории. — Фитнес-продуктах. Многие мюсли, батончики и злаковые смеси содержат много сахара и жиров, даже если позиционируются как «здоровый перекус». — Готовых соках и напитках из концентратов. Даже свежевыжатые, 100% натуральные соки содержат сахар. — Белом хлебе. Рафинированные углеводы в составе белого хлеба также могут быть источником скрытых калорий.

Драпкина рекомендует следовать простым правилам, чтобы контролировать потребление калорий: считать порции калорийных продуктов и вести дневник питания; контролировать количество добавок и заменять их на более легкие варианты; выбирать продукты с минимальной переработкой.