Академик Онищенко: «предыдущий» коронавирус дал человечеству иммунитет к новому

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life высказался о новом коронавирусе, появившемся в Китае. Он отметил, что Восточная Азия известна как источник многих вирусов и микроорганизмов, представляющих опасность.

По словам Онищенко, хотя летучие мыши и являются распространенными переносчиками вирусов, их взаимодействие с человеком ограничено. Гораздо большей угрозой являются мелкие домашние животные, такие как козы, овцы и коровы, поскольку они находятся в более тесном контакте с людьми.

Академик заверил, что «предыдущий» коронавирус привел к формированию коллективного иммунитета, поэтому вряд ли новый штамм вызовет пандемию. Тем не менее, Онищенко признал важность полученной информации и выразил благодарность китайским специалистам.