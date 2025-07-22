Академик Онищенко предупредил, что летальность менингококка достигла 40%

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко обратился к врачам-терапевтам с предупреждением о повышении уровня заболеваемости менингококковой инфекцией в стране. По его данным, смертность от нее достигает 30–40%, написало ИА НСН .

Как отметил эксперт, инфекция проявляется разнообразно: от легких кожных высыпаний до тяжелых пневмоний и воспаления мозговых оболочек. Особенно опасна ситуация, когда организм сильно ослаблен и иммунитет неспособен подавить болезнь самостоятельно.

Онищенко призвал медиков немедленно направлять пациентов с подозрением на менингококковую инфекцию на анализы и незамедлительно сообщать о подозрениях вышестоящим инстанциям. Ученый настоятельно рекомендовал россиянам избегать самостоятельного лечения и немедленно обращаться за консультацией врача при подозрительных симптомах.