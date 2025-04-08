Академик Нетесов: невозможно предсказать, какой вирус вызовет пандемию

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов обсудил с « Ридусом » выступление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса. Тот предупредил о новой пандемии, которая может быть сопоставима с COVID-19.

Специалист отметил, что глава ВОЗ уже не в первый раз говорит на эту тему, но каждый раз — в абстрактном ключе.

«Это был вирус пандемичного гриппа в 2009 году. Это была самая мощная в истории вспышка в Африке, вызванная вирусом Эбола в 2014–2015 годах. Наконец, это была коронавирусная пандемия в 2020–2024 годах», — напомнил вирусолог.

По его словам, предугадать, какой вирус будет следующим, невозможно. Академик также посоветовал воспринимать заявления Гебрейсуса не как предупреждение о конкретной угрозе, а как призыв к готовности.