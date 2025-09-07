Академик Берлинский рассказал, что дефицит белка и клетчатки увеличивает риск развития рака

Тема онкологических заболеваний актуальна для многих людей, поскольку болезнь может развиваться незаметно. Академик Российской академии естественных наук Игорь Берлинский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, какие продукты могут снизить риски развития рака.

Академик подчеркнул важность полноценного белка для здоровья клеток. Также он отметил, что важны жиры: около 60% должны составлять животные жиры, а 40% — растительные. Клетчатка также играет важную роль: необходимо получать 30–40 граммов пищевых волокон в день.

«Клетки нашего тела постоянно делятся. Чтобы новое поколение клеток было здоровым и идентичным исходным, им нужен строительный материал — полноценный белок», — сказал Берлинский.

Кроме того, академик выделил значение омега-3 и крестоцветных овощей (брокколи, цветная капуста, брюссельская), которые помогают иммунной системе справляться с поврежденными клетками. Берлинский рекомендовал исключить быстрые сахара и обратил внимание на возможность контроля состояния организма с помощью домашних приборов электрофизиологического мониторинга на базе японской технологии риодораку.

«Правильный баланс белков, жиров, клетчатки и полезных масел в сочетании с отслеживанием состояния организма дает нам шанс не просто жить дольше, но и оставаться здоровыми, минимизируя риски онкологии», — завершил специалист.