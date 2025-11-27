Адвокат Князев отметил, что избежать повсеместного сбора биометрических данных практически невозможно

Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался о возможности использования биометрии российских граждан без их согласия.

По мнению эксперта, развитие технологий опережает законодательство: «Хотим мы этого или нет, но, выходя из дома, мы попадаем под сотни видеокамер, при этом считывается наша биометрия или нет, мы этого не знаем».

Князев отметил, что избежать повсеместного сбора биометрических данных практически невозможно: «Жить вне жизни электронной практически невозможно, только если в леса уходить. Но и там доставки и так далее».

Ранее юрист, специалист в сфере гражданского права Родион Юрьев заявил, что использование биометрии при сделках с недвижимостью не обеспечит дополнительную защиту людей, так как они часто действуют под влиянием мошенников.