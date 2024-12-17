Заммэра Москвы Ракова рассказала об открытии специальных медцентров для дополнительной помощи недоношенным детям

В Москве запустят новый проект для помощи младенцам, которые появились на свет раньше срока или пережили критические состояния после рождения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью сайту «Москва 24» .

По ее словам, каждый год в Москве рождаются около 10 тысяч недоношенных или находящихся в критическом состоянии детей. В группу риска входят те, кто появился на свет до 36-й недели беременности, а также малыши, вес которых не превышает 1,5 килограмма. Сюда относятся и дети, перенесшие реанимацию или искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Несколько лет власти города активно работают над проектом «Ранняя помощь», в котором участвуют врачи, социальные работники и представители педагогического сообщества. В середине 2025 года запланировано расширение программы. Оно подразумевает открытие специализированных центров медицинского сопровождения при многопрофильных больницах.

Узкие и высококвалифицированные специалисты обеспечат новорожденным нормальное развитие и предотвратят негативные последствия преждевременного рождения. Центры будут функционировать в рамках нового медицинского стандарта.