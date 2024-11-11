Законопроект о штрафах за прием ставок от детей поддержали в кабмине

Правительство поддержало проект закона, согласно которому в России могут ввести штраф до одного миллиона рублей за прием ставок от детей, должников по алиментам и недееспособных. Об этом со ссылкой на официальный отзыв кабмина сообщил ТАСС .

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу», — уточнило агентство.

В октябре Госдума приняла в первом чтении проект закона, который запрещает участие в азартных играх некоторым категориям лиц. Букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок предложили запретить заключать пари с несовершеннолетними, должниками по алиментам или недееспособными.

Правительство поддержало инициативу, однако предложило ее доработать, распространив запрет на иные игорные заведения.