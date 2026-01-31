Встреча губернатора Петербурга Беглова с султаном Малайзии Ибрагимом прошла в Смольном

В Смольном прошла встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в город с официальным визитом. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Визит делегации совпал с празднованием Дня полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Губернатор отметил важность этого события для истории и выразил признательность за интерес к героическому прошлому города.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития партнерских отношений между Северной столицей и Малайзией. Город выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как энергетика, биотехнологии и медицина, информатика и телекоммуникации, а также в области образования. Были затронуты вопросы студенческого обмена.