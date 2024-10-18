Востоковед Ким: КНДР сделала Южной Корее предупреждение, заявив о решении подорвать дороги

КНДР предупредила Южную Корею, что даст решительный отпор в случае нападения. Об этом говорит решение КНДР подорвать дороги, которые соединяют республику с Южной Кореей, заявил востоковед Евгений Ким в эфире радио Sputnik.
«Эта акция говорит о том, что, если вы на нас нападете, то мы будем защищаться, мы сделаем все, чтобы вы на нас не напали», — подчеркнул эксперт.
Ким также отметил, что Южная Корея регулярно проводит совместные с США учения. На них отрабатывается легенда о высадке в Северной Корее и ликвидации ее правительства.
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