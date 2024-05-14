Востоковед Карнеев: визит Путина в Китай предназначен для комплексного взгляда на сотрудничество | 360°

Власть 14 мая 2024, 16:54 Востоковед Карнеев: визит Путина в Китай предназначен для комплексного взгляда на сотрудничество

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Президент РФ Владимир Путин запланировал поездку в Китай 16–17 мая. Визит предназначен для комплексного взгляда на сотрудничество и придания ему дополнительной динамики, заявил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с ИА НСН.

По его мнению, благодаря встрече главы государств смогут подтвердить высокий уровень отношений. А вот публичное обсуждение практических вопросов вряд ли состоится.

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На повестке окажутся темы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также кризис на Украине и региональные сюжеты, считает эксперт.