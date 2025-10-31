Вологодская область выделила рекордные 99,2 млрд рублей на социальные нужды

Вологодская область активно поддерживает социальную политику. Общий объем финансирования в этой области в 2025 году составил почти 100 миллиардов рублей, Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов на ежегодном Гражданском форуме, его слова привел сайт «Государственные новости».
По словам главы региона, особенное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Эти меры демонстрируют высокий уровень ответственности властей перед населением, обеспечивая достойные условия жизни и поддержку нуждающихся слоев населения, подчеркнул Филимонов.
