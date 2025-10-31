Вологодская область выделила рекордные 99,2 млрд рублей на социальные нужды

Вологодская область активно поддерживает социальную политику. Общий объем финансирования в этой области в 2025 году составил почти 100 миллиардов рублей, Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов на ежегодном Гражданском форуме, его слова привел сайт «Государственные новости».