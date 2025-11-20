Власти Архангельской области рассказали о ходе реализации 52 мероприятий для улучшения демографии

В Архангельской области активно работает программа по повышению рождаемости на 2024–2027 годы. Губернатор Александр Цыбульский сообщил, что региональные власти оказывают помощь малоимущим семьям с детьми, в том числе в рамках социального контракта, написали «Государственные новости» .

В регионе действует комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Программа включает 52 мероприятия, которые способствуют укреплению здоровья женщин и снижению числа абортов.

Как отметил глава Архангельской области, семьи с детьми получают различные стимулирующие выплаты.

«С 1 января 2022 года при рождении ребенка семье вручается бесплатный набор для новорожденного. В комплект входят предметы первой необходимости, включая средства гигиены и одежду», — подчеркнул Цыбульский.