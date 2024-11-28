Вице-премьер Киргизии Байсалов рассказал о разработке программы для привлечения научно-преподавательских кадров из РФ

За последние годы экономика Киргизии выросла в два раза, бюджет страны увеличился втрое. В этом году власти планируют создать 250 тысяч рабочих мест. Особе внимание уделяется привлечению научно-преподавательских кадров из России. Об этом рассказал заместитель председателя кабинета министров центральноазиатской республики Эдиль Байсалов в интервью News.ru .

По его словам, сегодня Россия является стратегическим партнером Киргизии во многих областях. Сейчас в стране сильно востребована российская наука и образование, поэтому проводится набор сотен преподавателей в высшие учебные заведения.

Киргизия намерена и дальше реализовывать программы для привлечения научно-преподавательских кадров из РФ в условиях растущей экономики, отметил Байсалов.