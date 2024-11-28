Вице-премьер Киргизии Байсалов рассказал о разработке программы для привлечения научно-преподавательских кадров из РФ

За последние годы экономика Киргизии выросла в два раза, бюджет страны увеличился втрое. В этом году власти планируют создать 250 тысяч рабочих мест. Особе внимание уделяется привлечению научно-преподавательских кадров из России. Об этом рассказал заместитель председателя кабинета министров центральноазиатской республики Эдиль Байсалов в интервью News.ru.
По его словам, сегодня Россия является стратегическим партнером Киргизии во многих областях. Сейчас в стране сильно востребована российская наука и образование, поэтому проводится набор сотен преподавателей в высшие учебные заведения.
Киргизия намерена и дальше реализовывать программы для привлечения научно-преподавательских кадров из РФ в условиях растущей экономики, отметил Байсалов.
Новую спортивную площадку в Свердловском откроют в декабре 2024 года
Школьники в Лосино-Петровском изучили основы тактической медицины
Еще три детские площадки модернизировали в Лосино-Петровском в 2024 году
Путин заявил о готовности к диалогу с США
Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках
РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте