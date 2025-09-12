Вице-губернатор Петербурга Разумишкин сообщил о положительных изменениях для горожан в жилищном вопросе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин проинформировал о положительных изменениях в решении жилищного вопроса города. По его словам, численность очередников, претендующих на улучшение жилищных условий, сократилась почти вдвое: с 137 тысяч семей на начало 2020 года до 60 тысяч семей на сегодняшний день. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Разумишкин отметил, что инициативы, реализованные городской властью, оказали заметное положительное влияние на проблему нехватки жилья. За последние два года очередь уменьшилась на 23 тысячи семей.

Город реализует ряд программ и субсидий, направленных на поддержку уязвимых категорий граждан, таких как дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, семьи с инвалидами детства, ветераны боевых действий и близкие родственников погибших воинов. Ежегодно они обеспечиваются жильем в рамках городских программ.