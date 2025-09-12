Вице-губернатор Петербурга Разумишкин сообщил о положительных изменениях для горожан в жилищном вопросе
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин проинформировал о положительных изменениях в решении жилищного вопроса города. По его словам, численность очередников, претендующих на улучшение жилищных условий, сократилась почти вдвое: с 137 тысяч семей на начало 2020 года до 60 тысяч семей на сегодняшний день. Об этом написал «Петербургский дневник».
Разумишкин отметил, что инициативы, реализованные городской властью, оказали заметное положительное влияние на проблему нехватки жилья. За последние два года очередь уменьшилась на 23 тысячи семей.
Город реализует ряд программ и субсидий, направленных на поддержку уязвимых категорий граждан, таких как дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, семьи с инвалидами детства, ветераны боевых действий и близкие родственников погибших воинов. Ежегодно они обеспечиваются жильем в рамках городских программ.