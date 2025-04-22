Вассерман выступил против плана по ограничению нагрузки для учителей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Ридусом» высказал мнение по поводу инициативы министра просвещения России, связанной с ограничением нагрузки школьных учителей 1,4 ставками.

По словам Вассермана, в сегодняшних реалиях эта мера может привести к серьезным проблемам для педагогов.

«В условиях недостатка финансирования в регионах учителя вынуждены перерабатывать. Сокращение педагогической нагрузки уменьшит и их заработок», — прокомментировал Вассерман.

Для решения проблемы переработок парламентарий предложил пересмотреть подход к финансированию среднего и начального образования, передав этот вопрос на федеральный уровень.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул необходимость нормирования нагрузки для школьных учителей и формирования штатного расписания школ с учетом численности учащихся.