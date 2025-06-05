Вассерман раскритиковал денежные поощрения за успешную сдачу ЕГЭ

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Ридусом» выразил мнение, что выплаты школьникам за высокие баллы на ЕГЭ являются неоднозначной инициативой. Он подчеркнул, что подобные меры могут создать нездоровую атмосферу среди учащихся.

По данным Telegram-канала, связанного с правительством Тюменской области, в регионе одиннадцатиклассники, набравшие максимальные баллы, получают по 100 тысяч рублей. Среди них семнадцать отличились по химии, пять — по литературе, и один выпускник показал выдающийся результат по истории.

«Такая практика может привести к искажению мотивации у детей», — отметил Вассерман.

Он также добавил, что успех в учебе должен быть основан на интересе к знаниям, а не на материальном вознаграждении.