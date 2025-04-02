Заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов выразил недовольство заявлением президента Финляндии Александра Стубба о необходимости моральной подготовки к восстановлению политических связей с Россией. На эту тему он высказался в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Климов подчеркнул, что Финляндия могла избежать ситуации, требующей восстановления отношений, если бы изначально действовала этично. Он назвал подготовку к нормализации связей естественным процессом, который затронет не только Хельсинки, добавив, что соседи «рано или поздно опомнятся».

Политик также предупредил о необходимости осторожности в отношениях с западными странами, отметив, что «нам не надо радостно открывать двери».