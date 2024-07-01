В России ввели уголовную статью за нарушение норм антитеррористической защиты

С 1 июля за нарушение норм антитеррористической защиты грозит 7 лет

С 1 июля нарушившим требования антитеррористической защищенности объектов грозит уголовная ответственность, если до этого лицо неоднократно привлекали к административной за похожие поступки. Об этом сообщила «Российская газета» .

Изменения внесли в статью 217.3 Уголовного кодекса России (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов), а также в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Уголовное наказание грозит тем, кого привлекали к административной ответственности за подобные нарушения более двух раз за последние 180 дней.

При совершении преступления, причинившего ущерб более миллиона рублей или приведшего к серьезному вреду здоровью человека, предусмотрели уголовное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за шесть месяцев, либо лишение свободы на период до трех лет.

В случае гибели одного человека срок увеличится до пяти лет, а если жертв было несколько — до семи лет.

О других изменениях, которые вступают в силу с 1 июля, рассказал 360.ru: правительство введет индексацию пенсий, повысит тарифы за ЖКХ и отменит льготную ипотеку.