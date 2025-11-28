В Омской области обсудили проекты, направленные на повышение энергетической безопасности

Министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Омской области Виталий Хоценко встретились в Омске 28 ноября для обсуждения ключевых проектов, направленных на повышение энергетической безопасности и развитие северных районов региона. Об этом написал сайт gorod55.ru .

Основной темой встречи стало обсуждение готовности региона к осенне-зимнему периоду и планов по газификации. В 2025 году Омская область впервые за последние 12 лет достигла полной готовности всех муниципальных образований к началу отопительного сезона. Летом и осенью проводились масштабные работы по ремонту теплосетей, которые продолжатся и в следующем году при поддержке федерального центра.

Особое внимание было уделено газификации северных районов. В декабре планируется запуск газораспределительной станции «Тарская», которая обеспечит газом Тарский, Знаменский и Тевризский районы. Рассматриваются также перспективы развития газификации региона до 2030 года.