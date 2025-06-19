В Хакасии приняли закон о реформе системы местного самоуправления

Депутаты Верховного совета Республики Хакасия поддержали инициативу по упрощению структуры местной власти: муниципальные районы станут округами. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Согласно сообщению пресс-службы Верховного совета Республики Хакасия, парламентом был принят закон, направленный на введение одноуровневой системы местного самоуправления в регионе. После того как документ будет подписан главой республики и официально опубликован, начнется постепенный переход к новой модели управления.

Основной целью закона является замена действующей двухуровневой системы (районы и поселения) на единый уровень управления — муниципальные округа. Прежние территории муниципальных районов и подчиненных им поселений будут преобразованы в муниципальные округа с сохранением существующих границ.

Новая система предусматривает изменения в порядке формирования руководства округов. Теперь главы будут избираться советами депутатов соответствующих округов, а кандидатуры на эту должность будет предлагать глава республики. Это позволит укрепить вертикаль исполнительной власти на местном уровне.

Главы муниципальных округов также получат право назначать руководителей структурных подразделений администраций округов (территориальных органов). Такая мера должна способствовать единству управления и подотчетности внутри окружного правительства.