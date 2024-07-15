В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование людей

В Государственную думу внесут законопроект, предусматривающий дополнить Кодекс об административных нарушениях и ввести штрафы за навязчивое преследование людей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Идею предложили депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. Взыскание за правонарушение в случае принятия законопроекта будет составлять две тысячи рублей.

Речь идет о действиях, направленных на причинение нравственных страданий «преследуемому лицу» при отсутствии его желания общаться с человеком, который его не оставляет в покое.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

В случае повторных действий депутаты предложили наказывать за преследование вплоть до административного ареста на 15 суток.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести штраф в размере пяти тысяч рублей за разговоры по телефону во время вождения электросамокатов.