В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование людей

Фото: РИА «Новости»

В Государственную думу внесут законопроект, предусматривающий дополнить Кодекс об административных нарушениях и ввести штрафы за навязчивое преследование людей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Идею предложили депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. Взыскание за правонарушение в случае принятия законопроекта будет составлять две тысячи рублей.

Речь идет о действиях, направленных на причинение нравственных страданий «преследуемому лицу» при отсутствии его желания общаться с человеком, который его не оставляет в покое.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

В случае повторных действий депутаты предложили наказывать за преследование вплоть до административного ареста на 15 суток.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести штраф в размере пяти тысяч рублей за разговоры по телефону во время вождения электросамокатов.

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