В Госдуме напомнили об ответственности за экстремизм в интернете и передачу SIM-карт третьим лицам

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев разъяснил правила регулирования распространения экстремизма в интернете в беседе с телеканалом «Звезда» .

Парламентарий подчеркнул, что ответственность за просмотр экстремистского контента наступает только в том случае, если пользователь сознательно пытается получить доступ к уже заблокированным ресурсам или занимается распространением запрещенного материала. Случайное обнаружение подобной информации не влечет юридических последствий.

По словам депутата, все экстремистские ресурсы уже блокируются государственными органами, такими как Роскомнадзор, и дополнительные ограничения касаются исключительно намеренных попыток обхода запретов.

Отдельно Матвейчев упомянул штрафные санкции за передачу SIM-карт третьим лицам, пояснив, что мера введена для предотвращения злоупотреблений и пресечения криминальных схем.