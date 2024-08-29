Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допускает нарушения

Согласно доводу жалоб, Управление ЖКХ неправомерно отменило конкурсы.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.

Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте