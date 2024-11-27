Суд признал законным постановление Управления о привлечении СТСН «Росток» к административной ответственности

Рассмотрев указанную жалобу, Управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Товарищество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал СТСН «Росток» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-110187/24).