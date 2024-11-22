Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Каус Медиа» к административной ответственности﻿

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.