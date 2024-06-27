Суд признает законным постановление Управления о привлечении ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» к административной ответственности﻿

Управлением ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» и ООО «Оазис» выдано обязательное для исполнения предписание.

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» и ООО «Оазис» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе.

В связи с неисполнением предписания Управление вынесло постановление о привлечении ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «НПК «ГОЛБЕРГ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-177830/2023).