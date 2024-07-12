Суд поддерживает решение Управления о признании Администрации г.о. Долгопрудный Московской области нарушившей

Ранее в Московское областное УФАС России поступили обращения индивидуальных предпринимателей о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Администрацией г.о. Долгопрудный Московской области при предоставлении права организации ярмарок на территории городского округа Долгопрудный Московской области.

По результатам рассмотрения обращений Администрации было выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок Управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении Администрацией антимонопольного законодательства, выразившемся в ограничении (устранении) конкуренции.

Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Администрации г.о. Долгопрудный Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-304968/2023).