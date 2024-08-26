Суд поддерживает решение Управления о признании Администрации Дмитровского г.о. Московской области нарушившей Закон

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Администрацией Дмитровского г.о. Московской области при предоставлении права организации ярмарок на территории Дмитровского городского округа Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении Администрацией Дмитровского г.о. Московской области антимонопольного законодательства, выразившегося в ограничении (устранении) конкуренции.

Администрация Дмитровского г.о. Московской области не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Администрации Дмитровского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-15884/2024).

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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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