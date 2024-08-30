Суд поддерживает решение и предписание Управления о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис»

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» были представлены сведения о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд АО «Тамбовская сетевая компания».

По результатам рассмотрения сведений Управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» не согласились с решением и предписанием Управления и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-27570/2024).