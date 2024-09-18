Суд поддержал решение Управления о нарушении Администрацией Одинцовского г.о. Московской области Правил проведения

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «УК «Открытие» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.
По итогам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «УК «Открытие» обоснованной.
Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Администрации Одинцовского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-82823/24).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
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