Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Тильзит» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Шатурского энергетического техникума (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Тильзит» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку и установку контрольно-пропускного пункта.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Тильзит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-51365/24).
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