Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России) о внесении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству закрытого стрелкового комплекса на территории Заказчика.