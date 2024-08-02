Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России) о внесении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству закрытого стрелкового комплекса на территории Заказчика.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.