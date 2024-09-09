Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «РБК» на действия (бездействие) АО «НИТИ им. П.И. Снегирева (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» запроса котировок на поставку масел и смазок для оборудования.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «РБК» обоснованной и выдало Заказчику обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-103763/24).