Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках﻿

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АБПО-ПРОЕКТ» на действия АО «Мособлгаз» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» (Оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения городского округа Электрогорск Московской области.
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-234457/2023).
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