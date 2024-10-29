Суд поддержал постановление Управления о нарушении ПАО «Совкомбанк» Закона о рекламе﻿

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.
По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 410 тыс. рублей.
Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-458/2024).
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