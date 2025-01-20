Станкевич: действия Украины по отключению газа усилили уязвимость Молдавии

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич оценил слова президента Молдавии Майи Санду, которая сказала, что поставки газа в Приднестровье являются нарушением закона. Об этом написал RT.
По мнению спикера, само словосочетание «незаконные поставки» из уст Майи Санду звучит нелепо. Депутат считает, что и политики ЕС, и власти Молдавии «в открытую игнорировали и нормы международного права».
«В итоге необдуманные решения начинают бить по их инициаторам», — добавил парламентарий.
Станкевич отметил, что действия украинских властей по прекращению транзита газа лишь усилили уязвимость Молдавии.
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