Станкевич: действия Украины по отключению газа усилили уязвимость Молдавии

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич оценил слова президента Молдавии Майи Санду, которая сказала, что поставки газа в Приднестровье являются нарушением закона. Об этом написал RT .

По мнению спикера, само словосочетание «незаконные поставки» из уст Майи Санду звучит нелепо. Депутат считает, что и политики ЕС, и власти Молдавии «в открытую игнорировали и нормы международного права».

«В итоге необдуманные решения начинают бить по их инициаторам», — добавил парламентарий.

Станкевич отметил, что действия украинских властей по прекращению транзита газа лишь усилили уязвимость Молдавии.