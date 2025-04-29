Спикер Сокол указал на проблему кадрового «голода» в Хакасии

Второй день заседания Совета законодателей России проходит в Санкт-Петербурге. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос кадрового дефицита в Хакасии. Спикер Верховного совета республики Сергей Сокол поделился информацией о текущих проблемах, написали «Государственные новости» .

Эксперты указывают, что ежегодная потребность медицинского сектора в квалифицированных специалистах составляет не менее 100 тысяч человек. Однако тенденция такова, что отток профессионалов превышает поступление новых кадров. Подобная ситуация складывается и в образовательной сфере: сокращение штата сотрудников и объединения ставок ведут к увеличению нагрузки на оставшихся педагогов, что вызывает массовое увольнение работников школ. Особенно остро проблема стоит в сельских районах, где недостаток педагогических кадров достигает критичных показателей — около половины вакансий остаются незаполненными.

Участники мероприятия признали, что указанные направления играют ключевую роль для устойчивого развития каждого региона страны, следовательно, необходимы оперативные меры по решению указанных проблем. Совет рекомендовал перейти от простого изучения вопроса к активным практическим действиям.