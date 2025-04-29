Спикер Сокол: Хакасия столкнулась с необходимостью переориентации торговых связей

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ провел заседание в Санкт-Петербурге, собрав представителей региональных парламентов со всей страны. Основная тема обсуждений касалась адаптации регионов к условиям международных экономических ограничений, вызванных внешнеполитическими обстоятельствами. Об этом журналистам издания «Государственные новости» сообщил спикер парламента Республики Хакасия Сергей Сокол.

Рабочая программа включала обсуждение проблем, возникающих у регионов в условиях сложившихся обстоятельств. Комиссия по международным делам рассмотрела вопросы взаимодействия местных экономик с зарубежными партнерами.

Сокол подчеркнул особое значение темы для региона Хакасия, экономика которого основана на экспорте продукции сырьевых отраслей, включая угольную промышленность и цветную металлургию. Регион столкнулся с необходимостью переориентации торговых связей и адаптацией производств к новым реалиям внешней торговли.

Спикер подчеркнул, что сотрудничество регионов с федеральным центром играет решающую роль в преодолении трудностей. Форум помогает объединить мнения и рекомендации регионов, позволяя довести их позицию до центральных государственных структур. Особое внимание уделяется улучшению механизма привлечения депутатов Государственной Думы к участию в зарубежных мероприятиях, направленных на укрепление имиджа России и продвижение интересов регионов на мировой арене.