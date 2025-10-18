Слуцкий отметил позитивные сдвиги в российско-американских отношениях

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе со «Звездой» отметил позитивные сдвиги в российско-американских отношениях, указав на возможность решения украинского кризиса и нормализации диалога между двумя странами. По его словам, личное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа способствует поиску путей выхода из тупика, возникшего в связи с украинским конфликтом.

Слуцкий подчеркнул, что встреча на Аляске открыла окно возможностей для сотрудничества, подчеркнув важность прямых контактов лидеров для выработки решений. Он также обратил внимание на предстоящую встречу руководителей министерств иностранных дел двух стран, которая должна состояться в Будапеште, что станет следующим шагом к установлению нормального диалога.

Политик указал на важность разъяснения позиции России по поставкам американских ракетных комплексов Tomahawk на Украину, подчеркнув, что такие действия могут серьезно осложнить процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Слуцкий выразил надежду, что диалог, начавшийся на Аляске, приведет к реальному прогрессу в разрешении острых проблем и улучшению двусторонних отношений. ​​