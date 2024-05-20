Симоньян раскрыла, сколько должны получать в России люди «в погонах» | 360°

Власть 20 мая 2024, 02:55 Симоньян раскрыла, сколько должны получать в России люди «в погонах» Симоньян: российские генералы должны получать миллион рублей РИА «Новости»

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Генералы в России должны получать миллион рублей, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Это касается не только армии, но и всех людей «в погонах».

«Ну почему генерал не может получать миллион [рублей]? Почему может какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион?» — задала вопрос Симоньян.

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Медиаменеджер отметила, что в России «неправильное распределение», и денег должно хватать не только на «всяких начальников», но и на генералов. И не только на военных, но и на всех людей «в погонах». Симоньян отметила, что всегда в истории России эти люди были элитой общества и были хорошо обеспечены.

Ранее в эфире программы Симоньян предложила способ устранить неравенство в России. Она предложила «лечить» неравенство налогами.