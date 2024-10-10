Силуанов заявил, что Минфин РФ не рассчитывает на существенные доходы бюджета от майнинга

Министр финансов России Антон Силуанов в разговоре с RT Arabic заявил, что Минфин не рассчитывает на существенные доходы бюджета от майнинга. При этом он добавил, что полученную криптовалюту можно будет использовать для внешних расчетов.
Важен не факт получения денег от майнинга, а то, что эта криптовалюта законодательно стала основанием для взаиморасчетов, сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют.
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