Сергей Сокол проверил работу пунктов временного содержания сельскохозяйственных животных в Хакасии

Глава Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол вместе с главой республики Валентином Коноваловым посетил пункт временного содержания сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на своем Telegram-канал чиновника.

Сокол отметил, что поездка была организована для контроля за ветеринарными мерами в сельском хозяйстве. Два года назад в Хакасии зарегистрировали распространение заразного узелкового дерматита, что потребовало изъятия и утилизации более 14,5 тысяч голов скота, включая коров, овец и свиней. Из-за этого крестьянско-фермерские хозяйства потеряли около 70% поголовья, что нанесло ущерб местным жителям, экономике и бюджету региона.

Специалисты считают, что других способов локализации эпизоотии не было. Пункты временного содержания животных помогают контролировать скот и снижать риски новых вспышек заболеваний. Однако в ходе визита выявили проблемы с ветеринарным контролем: фермеры часто совершают куплю-продажу скота без обязательных справок и свидетельств, что увеличивает вероятность завоза инфекций.

Сергей Сокол и глава республики запланировали совместное совещание для поиска решений, которые защитят фермеров от подобных угроз.