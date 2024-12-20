Сергей Сокол: Хакасия и Минусинский район могут вновь выйти на северный рынок

На заседании Совета законодателей, которое накануне прошло в Москве, рассматривалась реализация федерального закона «О северном завозе». Депутаты Хакасии и ДНР утвердили соглашение о межпарламентском сотрудничестве, которое скоро будет подписано, сообщил председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол. Об этом написали «Государственные новости».
В советские и постсоветские годы Хакасия и Минусинск играли важную роль в поставке овощей и фруктов в северные районы Красноярского края. По данным на 2024 год, этим регионам необходимо свыше одного миллиона тонн продуктов ежегодно. Участие в проекте предоставляет Хакасии и Минусинскому району возможность вернуться на северный рынок. Это поможет агропромышленному комплексу региона преодолеть финансовые сложности и обеспечит устойчивый спрос на продукцию, подчеркнул Сокол.
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы взаимодействия с новыми регионами России, особое внимание уделялось важности их интеграции в правовые, экономические и социальные системы страны.
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