Сенатор Карасин заявил, что Россия гордится своими дипломатами

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии NEWS.ru отметил, что российские дипломаты демонстрируют высокую квалификацию и умение действовать в сложных ситуациях.

По его мнению, именно такие качества необходимы сегодня представителям российской стороны за рубежом. Несмотря на существующие трудности, дипломатическая служба успешно решает поставленные перед ней задачи.

Карасин подчеркнул, что дипломаты в посольствах и консульствах осознают важность своей миссии и адекватно реагируют на современные вызовы международной обстановки.