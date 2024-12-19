Сенатор Джабаров: Украина пока не готова к урегулированию конфликта с Россией

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что Россия и Украина полностью готовы вступить на путь мирного урегулирования конфликта.
Сенатор же считает, что украинские власти пока не готовы к урегулированию конфликта. Он упомянул убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, а также заметил, что за ним могут стоять украинские спецслужбы.
В заключение Джабаров заявил, что высказывание Кита Келлога нельзя воспринимать серьезно.
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