Сенатор Джабаров: Украина пока не готова к урегулированию конфликта с Россией

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что Россия и Украина полностью готовы вступить на путь мирного урегулирования конфликта.

Сенатор же считает, что украинские власти пока не готовы к урегулированию конфликта. Он упомянул убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, а также заметил, что за ним могут стоять украинские спецслужбы.

В заключение Джабаров заявил, что высказывание Кита Келлога нельзя воспринимать серьезно.