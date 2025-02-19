Сенатор Джабаров назвал ненормальным Уикера после его слов о Путине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание американского сенатора Роджера Уикера о российском президенте Владимире Путине. Об этом написал RT .

Джабаров считает, что Роджер Уикер просто «ненормальный», разговаривающий «как обычный террорист».

«Я думаю, что это заявление психически ненормального человека, который имеет должность сенатора в Соединенных Штатах», — сказал он.

Сенатор указал на то, что в мировой практике политики такого высокого ранга не используют подобного рода лексику.