Сенатор Джабаров назвал ненормальным Уикера после его слов о Путине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание американского сенатора Роджера Уикера о российском президенте Владимире Путине. Об этом написал RT.
Джабаров считает, что Роджер Уикер просто «ненормальный», разговаривающий «как обычный террорист».
«Я думаю, что это заявление психически ненормального человека, который имеет должность сенатора в Соединенных Штатах», — сказал он.
Сенатор указал на то, что в мировой практике политики такого высокого ранга не используют подобного рода лексику.
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