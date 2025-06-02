RT рассказал о запланированных встречах Мединского в Стамбуле
По данным RT, у Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, запланировано сразу несколько встреч.
Издание пишет, что эти беседы пройдут в рамках диалога, однако детали, включая список участников, пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что российская сторона уже прибыла в город и разместилась в гостинице. Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени.
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