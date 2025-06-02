RT рассказал о запланированных встречах Мединского в Стамбуле

По данным RT , у Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, запланировано сразу несколько встреч.

Издание пишет, что эти беседы пройдут в рамках диалога, однако детали, включая список участников, пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что российская сторона уже прибыла в город и разместилась в гостинице. Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени.