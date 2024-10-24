RT: глава Венесуэлы Мадуро назвал разговор с Путиным невероятной встречей близких президентов

Саммит БРИКС проходит в эти дни в Казани. В нем принимают участие представители 36 стран. В среду, 23 октября, на полях саммита прошла встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с главой России Владимиром Путиным. Лидер республики поделился с корреспондентом RT Семеном Сендеровым впечатлениями от переговоров.