RT: глава Венесуэлы Мадуро назвал разговор с Путиным невероятной встречей близких президентов

Саммит БРИКС проходит в эти дни в Казани. В нем принимают участие представители 36 стран. В среду, 23 октября, на полях саммита прошла встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с главой России Владимиром Путиным. Лидер республики поделился с корреспондентом RT Семеном Сендеровым впечатлениями от переговоров.

«Невероятная встреча между близкими странами и близкими президентами», — заявил Мадуро.

В ходе беседы с президентом Венесуэлы Владимир Путин поддержал планы о вступлении в БРИКС.

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